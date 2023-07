TMZ: Ariana Grande gaat scheiden, daarom droeg ze trouwring niet

Volgens TMZ leven Grande en Gomez al sinds januari apart van elkaar en maken ze zich op voor een scheiding. Enkele maanden terug zouden de twee nog hebben geprobeerd dichter bij elkaar te komen, maar dat is niet gelukt. Vanwege de filmopnames van Wicked hebben ze nu een langeafstandshuwelijk; volgens de bron van TMZ waren er voor die tijd ook al problemen. Wel zouden Grande en Gomez nog vrienden zijn en elkaar geregeld spreken via de telefoon, maar het huwelijk is kapot.

Grande en Gomez ontmoetten elkaar begin 2020. Door de coronacrisis gingen ze vlak daarna samen in quarantaine en in de zomer trok het stelletje definitief bij elkaar in. In mei 2021 gaven ze elkaar op een kleinschalige huwelijksceremonie het jawoord. Voor haar relatie met Dalton was Ariana verloofd met acteur Pete Davidson. Hun verloving werd afgebroken in oktober 2018.

