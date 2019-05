TLC droomt van tournee met de Spice Girls

De twee jaren 90 meidengroepen hebben het er zelfs al eens over gehad. ,,We hebben met een paar meiden gepraat dus hopelijk kan er in de toekomst echt een tournee komen”, zegt de 48-jarige Chilli, die eraan toevoegt ook graag met Missy Elliott of Outkast te willen toeren. ,,Dat zijn ook allemaal logische opties voor de fans.”



Voor TLC, bekend van hits als No Scrubs en Waterfalls, is het niet vreemd om het podium met andere artiesten te delen. Zo toeren ze deze zomer met rappers Nelly en Flo Rida en werden ze tijdens hun tournee in 1999 bijgestaan door Destiny’s Child en Christina Aguilera. ,,Het maakt het een stuk leuker voor de fans want ze houden van meerdere artiesten. Als je de juiste groep bij elkaar hebt dan is dat helemaal geweldig.”