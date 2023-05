Tjitske Reidinga helpt mensen voor wie Moederdag moeilijk is met bloemenzee in Amsterdam

Moederdag is voor velen een gezellige dag, maar kan voor een heleboel mensen ook confronterend zijn. Niet iedereen heeft namelijk een moeder of kind om de dag mee te vieren. Actrice Tjitske Reidinga besloot iets te bedenken om deze mensen een hart onder de riem te steken.

Op maandag 15 mei, de dag na Moederdag, staat Tjitske Reidinga voor deze mensen klaar met een bos bloemen. Op het Amstelveld in Amsterdam heeft ze een bloemenzee gemaakt, en iedereen die wat troost kan gebruiken mag hier gratis een boeket komen samenstellen.

Reidinga is niet alleen bekend als actrice, maar staat ook bekend om haar bloemeninstallaties en -creaties. Ze staat al jaren elke maandag op de markt in een bloemenkraam. ,,Door mijn werk zie ik wat voor verschil bloemen kunnen maken’’, vertelt de actrice eerder op Instagram. ,,Hierdoor heb ik het idee gekregen om een zee van bloemen op het Amstelveld in Amsterdam te creëren’’, vervolgt ze. ,,Hier kunnen mensen zelf gratis boeketten samenstellen. En misschien is er ook ruimte om een praatje met elkaar te maken.”

Nadat Reidinga haar idee deelde op Instagram kwamen er honderden reacties van mensen die zich aangesproken voelden door haar bericht. ‘Tjitske, wat ontzettend lief dat je aan ons, moeders die een kind hebben verloren denkt en dit gaat doen, dat raakt me’, schrijft iemand. ‘Misschien dat ik het durf maandag. Maar de gedachte dat er aan ons wordt gedacht is misschien al wel genoeg’ en ‘Wat ben je een ongelooflijk mooi mens! Zo lief en bedachtzaam. Wat onwijs mooi dat je dit wil doen’, laten anderen weten.

Naar aanleiding van de vele reacties besluit de actrice haar plan door te zetten. In samenwerking met Bloemenbureau Holland. ,,Maandag 15 mei vormen bloemen een eerbetoon aan het moederhart. Een dag om moeders te herdenken die er niet meer zijn. Die verlangen naar een kind dat niet kwam en rouwen om een kind dat er niet meer is’’, laat het bureau weten.

Het initiatief van Tjitske Reidinga start op maandag 15 mei om 9.00 uur en duurt tot 17.00 uur, op het Amstelveld in Amsterdam. Iedereen is welkom voor wie Moederdag confronterend is.

