Tjitske Reidinga en Peter Blok getrouwd tijdens pandemie

‘Op 24 december ben ik met mijn grote liefde getrouwd …midden in de Corona tijd’, schrijft ze over de heuglijke dag een paar jaar geleden. ‘Onze getuigen waren Bets en Jan. Het was heel klein maar ook heel fijn.’ Bets en Jan zijn de buren van Reidinga, over wie ze vaker schrijft en praat. ‘Jan is er helaas niet meer’, voegt ze toe. ‘Met Bets praat ik over het verlies van Jan.’