Titanic-regisseur 'geschokt' over overeenkomsten film en imploderen duikboot

Maurice Hermans, zoon van Toon, stopt wegens ziekte met optreden

Maurice Hermans, de zoon van Toon, stopt per direct met optreden omdat hij ziek is. Zijn management heeft berichtgeving in Limburgse media donderdag bevestigd. Op Facebook stelt Hermans dat hij ‘behoorlijk ziek is’. Over de gezondheid van de 74-jarige Hermans worden verder geen mededelingen gedaan.