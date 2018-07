Tineke de Nooij (77) doet stapje terug bij Radio 5

Philip Freriks duikt in geschiede­nis Parijs

14:08 Philip Freriks neemt de Nederlandse televisiekijkers na de zomer mee naar het Parijs van de negentiende eeuw. In Een Hollander in Parijs volgt hij de Parijse periode van zes Nederlandse kunstschilders. De zesdelige serie is vanaf donderdag 6 september te zien op NPO 2.