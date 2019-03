Tina Turner-musical maakt kans op prestigieuze Olivier Awards

Hoofdrolspelers Adrienne Warren en Kobna Holdbrook zijn genomineerd in de categorieën beste acteur en actrice. Verder maakt Tina kans op een beeldje in de categorie beste nieuwe musical.



De musicals Company en Come From Away kregen elk negen nominaties. In de categorieën beste acteur in een toneelstuk zijn onder meer Ian McKellen voor King Lear en Gillian Anderson voor haar rol in All About Eve genomineerd. Voor McKellen, bij het grote publiek bekend als Gandalf uit de Lord of the Rings-films, is dit de elfde nominatie.



De winnaars worden op 7 april bekendgemaakt in de Royal Albert Hall in Londen. Het is nog niet duidelijk wanneer Tina: De Musical in Nederland te zien zal zijn.