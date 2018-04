Tina - The Tina Turner Musical blijkt absolute hit

interview Bas (Married at First Sight): Brief van Patrick was bom onder onze relatie

17 april De prille liefde tussen Married at First Sight-kandidaten Patrick (33) en Bas (29) bleek vanavond toch niet levensvatbaar. De twee gingen wegens meningsverschillen uit elkaar. Toch is de hoop nog niet helemaal vervlogen. Eén van de mannen baalt ervan dat RTL de breuk te dramatisch in beeld heeft gebracht.