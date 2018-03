Timing transfer Johnny de Mol naar SBS 6 lijkt geen toeval

“Als ik heel eerlijk ben, dan leek alles best wel op elkaar wat ik doen, ook bij RTL'', aldus Johnny op 3FM. ,,Dat is super gaaf hoor, er was heel veel mogelijk, maar dat ik in dezelfde hoek sta als mijn familie, als mijn pa, gaf de doorslag. Ik heb natuurlijk al eerder programma’s met hem samen gemaakt en nu wordt dat fulltime. Die man is nu begin 60 maar heeft energie voor tien en een bak aan ervaring. Dat heeft dus eigenlijk de doorslag gegeven.”



Directeur Remco van Leen van Talpa TV reageert met: ,,Johnny is kenmerkend voor waar we met SBS 6 naartoe willen. Bij hem kun je vrolijkheid maar ook serieuze gesprekken en mooie verhalen verwachten. Hij is maatschappelijk betrokken en voelt aan wat er leeft in het land, maar hij is ook helemaal zichzelf in de spotlight van de grote tv-studio.''