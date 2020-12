Time roept K-popsensatie BTS uit tot Entertainer of the Year

Vier maanden na dood Net­flix-docuster Daisy Coleman (23) stapt ook haar moeder uit het leven

8 december Melinda Coleman - de 58-jarige moeder van Daisy Coleman, die was te zien in de indringende Netflix-documentaire Audrie & Daisy - is zondagavond overleden. Ze is zelf uit het leven gestapt, vier maanden nadat haar dochter dat had gedaan. ,,Haar oneindige verdriet was groter dan ze aankon deze dagen.”