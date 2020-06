Tim Knol wandelt: ‘beter dan zuipen en vreten en vroeg dood te gaan’

Jeroen van Inkel lijkt Radio 5 te verruilen voor Radio 2

7:00 Jeroen van Inkel (58) staat mogelijk voor een overgang. De radio-dj is in beeld bij Radio 2 om de ochtend in het weekend te doen. Van Inkel werkt nu (voor Omroep Max) op Radio 5, waar hij sinds 2018 de ochtendshow Je dag is goed presenteert van maandag tot en met vrijdag.