Tim Hofman: Niet één maar vier vroege meldingen grensoverschrijdend gedrag The Voice

Vier vrouwen zouden al in 2018 melding hebben gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland . Dat stelt Tim Hofman in een nieuwe aflevering van Boos , na uitgebreid onderzoek door de redactie van de Youtube-serie. John de Mol sprak in de vorige Boos -aflevering echter over één melding in 2019.

De vier meldingen zouden gaan over Jeroen Rietbergen, bandleider bij de Voice en ex-zwager van John de Mol. Meerdere bronnen zouden zich destijds bij Linde de Jong, creative director van de talentenshow, hebben gemeld. Echter, De Jong en John de Mol stellen niet van meerdere misstanden te hebben geweten. Dat laten zij via een statement weten aan de redactie van Boos.

Hofman kreeg bovendien een tape overhandigd van één van de slachtoffers van Jeroen Rietbergen. Daarin is een gesprek tussen het slachtoffer en een contactpersoon binnen de productie te horen. ,,En door die opnames wankelt het verhaal van John uit onze eerste uitzending’’, aldus Hofman. In het opgenomen gesprek tussen de twee anonieme personen is te horen dat vier vrouwen, onder wie medewerkers, melding hebben gedaan. Hofman stelt dat de productieleiding dus wel wist van het wangedrag van Rietbergen.

Al langere tijd gaan er verhalen rond dat De Mol al eerder dan 2019 op de hoogte moest zijn geweest van misstanden. Op deze site verscheen een interview met advocaat Sébas Diekstra, die een vrouw bijstaat die werkte bij de productie van het programma. De vrouw zou al in 2018 melding hebben gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen The Voice of Holland.

Stevige beschuldigingen

Met de documentaire Boos: This is the Voice deed Tim Hofman begin dit jaar de mediawereld op zijn grondvesten schudden. Daarin werden namelijk stevige beschuldigingen geuit richting de makers van het programma The Voice of Holland. Verschillende coaches en medewerkers werden beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag. Meerdere vermeende slachtoffers deden geanonimiseerd hun verhaal.

De impact was groot. RTL haalde het programma The Voice of Holland van de buis, coaches Ali B en Marco Borsato zijn nog altijd uit de spotlights verdwenen. Jeroen Rietbergen, de ex-zwager van John de Mol en muzikaal leider bij The Voice, werd ook beschuldigd. Hij gaf toe zich overschrijdend te hebben gedragen. Hij bood onmiddellijk zijn ontslag aan en vertrok naar de Verenigde Staten. Linda de Mol en hij gingen uit elkaar. Het Openbaar Ministerie maakte eind april bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen de vier verdachten (naast Ali B, Borsato, Rietbergen ook nog regisseur Martijn N.). Nog altijd is niet bekend of iemand voor de rechter moet verschijnen.

