Tilburgs succes in Britain's Got Talent: Carey (25) naar halve finale

De 25-jarige Carey Moonen uit Tilburg heeft zich gisteren met haar meidengroep Angels Inc. geplaatst voor de halve finale van het populaire Britse tv-programma Britain’s Got Talent .

Tijdens de auditie kregen de vijf Nederlandse dames al een staande ovatie van de jury van BGT. Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon en David Walliams waren laaiend enthousiast over de Nederlandse act.

De Angels werden door hen meteen omgedoopt tot “The Pussycat Dolls of Magic”. Dixon was erg te spreken over hun uitstraling. “Het is mooi om zo’n grote groep vrouwen het zo goed te zien doen op het podium. Ik voel me daardoor trots om een vrouw te zijn.”

Fontys

Alle vijf de meiden zijn van origine dansers. Moonen studeerde af op de Fontys Dance Academy. Uiteindelijk was het illusioniste Sittah Koene die de groep bij elkaar bracht. ,,We waren allemaal wel eens assistente geweest en nu staan wij met z’n vijven zelf als illusionist op het podium“, zei Moonen eerder tegen het BD.

Dit is niet hun eerste deelname aan een talentenjacht. In 2017 wonnen de meiden het SBS-programma Circus Gerschtanowitz. Waarom ze dan meedoen aan Britain’s Got Talent? De groep hoopt met hun deelname aan het programma om internationale bekendheid te verwerven. ,,We willen kunnen uitpakken op een groot podium en mensen laten zien wat we kunnen.”