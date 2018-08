Tilburger Leo Faes: Ik verzon het concept van The Voice Senior

Over drie weken start het eerste seizoen. Faes kan zich het moment zo voor de geest halen. ,,Mijn vrouw zat in februari 2016 op een avond naar The Voice Kids te kijken, toen ik het idee opperde om ook een talentenjacht voor senioren te beginnen. 'Stuur je idee op naar RTL', zei m'n vrouw. En zo geschiedde.''



De voormalig docent Nederlands aan Het Stedelijk Lyceum in Enschede laat een aantal geprinte e-mails zien. ,,Deze is van 28 februari 2016. Hier schrijf ik: 'er zijn in de loop der jaren al heel wat talentenjachten geweest, die meestal zeer populair werden. Wat dacht u van een talentenjacht voor 50-plussers ('The Voice Senior'?); daar zal beslist veel animo voor zijn!'''