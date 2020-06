TikTok-hit Savage Love drukt stempel op Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 26. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 4 zittenblijvers, 11 stijgers en 22 zakkers.

Waar Ga Je Heen

Emma Heesters had afgelopen week de mooiste titel voor een nieuwe track want Waar Ga Je Heen was Alarmschijf. Meteen ook was dat de meest ondankbare Alarmschijf van het jaar want de track was, vanwege de Foute 1500, nauwelijks te horen. De derde Top 40-hit van Emma kwam vorige week binnen op nummer 34 en deze week klimt ze er zes plaatsen mee omhoog, naar nummer 28.

Savage Love

TikTok weet steeds vaker een stempel op de Top 40 te drukken. Laxed – Siren Beat was al een tijdje populair op het platform en dat ontdekte ook Jason Derulo die het nummer aan een tekst hielp. Savage Love is de 19e Top 40-hit voor Jason Derulo en is ook meteen het Top 40-debuut voor Jawsh 685 – de track is de hoogste van drie binnenkomers op nummer 26.

Kleur

Deze week wordt de top 10 flink opgeschud. Watermelon Sugar klimt naar nummer 10 en is de eerste top 10-hit voor Harry Styles en ondertussen pakt ook Kleur van Snelle vijf plaatsen winst. Voor Snelle is dat inmiddels zijn vijfde top 10hit en al die nummers bij elkaar opgeteld heeft hij al weer 40 weken in de top 10 gestaan. Kleur staat deze week op nummer 7.

Banana

De nummer 1 van afgelopen week, Roses, zakt naar nummer 3 en Breaking Me van Topic en A7s staat voor de tweede week op nummer 2.

Het duurde bijna 19 jaar maar na It Wasn’t Me en Angel keert Shaggy deze week terug op de eerste plaats. Het Foute Anthem 2020 kwam al van niets op nummer 20 in de Foute 1500 en Banana kan wel eens dé verrassende zomerhit van 2020 worden. Deze week klimmen Conkarah en Shaggy de laatste drie plekken omhoog naar nummer 1.