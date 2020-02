Tijs van den Brink ontmoet Trump-fanatici: ‘Meer begrip gekregen’

Hij was naar eigen zeggen van zijn sokken geblazen zo’n drie jaar geleden, toen Tijs van den Brink (49) met zijn gezin tijdens een vakantie in de Verenigde Staten bivakkeerde bij een familie orthodoxe christenen. ,,Fan van Donald Trump? Fel tegen Obama Care zijn? Democraten maar rare types vinden? Hoe kan dat nou?! En deze mensen zijn toch geloofsgenoten?’’



Niet veel later klopte de gevierde programma- en documentairemaker Geertjan Lassche (Break Free, Hemelbestormers) bij de EO-presentator aan met precies dit uitgangspunt als basis voor een reportageserie. Hebben deze Amerikaanse ‘soortgenoten’ een bord voor de kop of zien we misschien zelf iets over het hoofd? In de driedelige reportageserie God, Jesus, Trump!, vanavond op NPO 2, gaat Van den Brink met protestantse aanhangers van de omstreden president in gesprek.



,,Geertjan had de leiding en dwong me echt standpunten in te nemen. Ja, dan stap je even stevig uit je vertrouwde rol’’, zegt de EO-presentator van Adieu God, Op1 en het radioprogramma Dit is de Dag. ,,Ik wilde me daarbij echt openstellen voor wie deze mensen zijn en hoe ze denken.’’