Tijs van den Brink en Giovanca definitief duo op late avond NPO

Van den Brink was al jarenlang te zien op de late avond bij de NPO. Hij presenteerde toen samen Andries Knevel het praatprogramma Knevel en Van den Brink. Giovanca is relatief nieuw in het presentatievak. Ze timmerde jaren aan de weg als zangeres en sinds 2017 is ze te zien als presentatrice van het VPRO-programma Vrije Geluiden.



Fidan Ekiz en Jort Kelder waren het beoogde vijfde presentatieduo voor de nieuwe latenight-talkshow Op1. De twee zullen er echter niet vanaf het begin bij zijn. Ze zijn bereid op een later moment alsnog mee te draaien, maar om agendatechnische redenen is dit niet al bij de start van het discussieprogramma op 6 januari mogelijk. Wie het vijfde duo wordt, is nog niet bekend.



Een woordvoerder van de EO gaf aan in deze fase de berichtgeving niet te kunnen bevestigen, noch ontkennen. De NPO komt, volgens de omroep, in een latere fase met nieuws als alles officieel is.