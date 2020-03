Tijl Beckand komt met Quarantaine TV: ‘We móesten iets doen’

Quarantaine Televisie, wat is dat?

Beckand: ,,Een satirisch programma dat elke dag online komt. De televisie ligt op z’n gat, en vooral entertainment. Het is een programma dat we heel snel bedacht hebben. Veel en vaak gaat het nu op televisie over de coronacrisis. Dat is logisch, en dat moet ook want we moeten geïnformeerd worden. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt, maar we moeten ook de humor blijven zoeken, want dat verbindt.”



Waar moeten we dan aan denken?

,,We hebben een item over zelfhypnose. Er schijnt een manier te zijn waarop je voetbalwedstrijden in gedachten kunt terugkijken zonder de einduitslag te weten. Hoe het precies werkt, weten we nog niet. Denk ook aan tips. Ruben van der Meer vertelt hoe je je billen kunt afvegen zonder wc-papier. We gaan ook mensen bekend maken die meer dan 100 wc-rollen hebben gehamsterd. En als mensen anderen ontdekt hebben die meer dan 100 rollen, mogen ze van ons schijten voor hun deur. Maar wel anderhalve meter afstand bewaren. Denk ook aan het Songfestival.”