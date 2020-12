Tiësto blijft koploper in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 52. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 13 stijgers en 18 zakkers.

29 (--) ALL WE GOT- Robin Schulz feat. Kiddo

Robin Schulz maakte in 2014 zijn debuut in de Top 40 met de remix van Prayer In C waarmee hij toen vier weken op nummer 1 stond. Inmiddels heeft de 33-jarige dj en producer zich op weten te werken tot de top 3 van meest succesvolle acts uit Duitsland. Daarmee staat hij achter Boney M. en Snap!. All We Got was vorige week de Alarmschijf op Qmusic en is nu de tiende hit voor Robin Schulz. De track is op nummer 29 de hoogste nieuwe.

9 (16) LOVE NOT WAR – THE TAMPA BEAT- Jason Derulo x Nuka

2020 is beslist een succesjaar voor Jason Derulo geworden. De Amerikaan was tot dit jaar slechts één keer in de top 5 gekomen – dat deed hij in 2013 met Talk Dirty. Dit jaar werd Savage Love (Laxed – Siren Beat) zijn grootste Top 40-hit met vijf weken op nummer 1. Terwijl Take You Dancing deze week twee plaatsen zakt naar nummer 23 wordt Love Not War (The Tampa Beat) zijn achtste top 10-hit. De track is op nummer 9 één van de vier hits die het snelste stijgen – 7 plaatsen in de goede richting.

5 ( 8) YOU BROKE ME FIRST- Tate McRae

De 17-jarige Tate McRae nam een behoorlijke aanloop in de Top 40 want de eerste drie maanden in de lijst stond ze buiten de top 10. Vorige week wist de Canadese zangeres met You Broke Me First de top 10 te bereiken en in de 14e Top 40-week komt ze ook in de top 5. Geen andere hit van dit jaar deed er zo lang over om in de top 5 te komen.

1 ( 1) THE BUSINESS- Tiësto

Door De Wind van Miss Montreal blijft deze week zitten en staat voor de vijfde week op nummer 3; Nu Wij Niet Meer Praten van Jaap Reesema en Pommelien Thijs staat stil op nummer 2. Tiësto sluit het jaar af als de laatste en elfde nummer 1 van 2020. Van die elf nummer 1-hits zijn er zes die vijf of meer weken de Top 40 aanvoerden en daar hoort The Business nu ook bij dat voor de vijfde week de populairste hit van ons land is.

Komende vrijdag hoor je op Qmusic vanaf 10.00 uur de grootste hits van dit jaar in de Top 100 over 2020. De nieuwe Top 40 hoor je zaterdagmiddag op Qmusic.