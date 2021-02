Tientallen acteurs schrijven open brief na mogelijke #metoo-praktijken Vlaams tv-gezicht Bart De Pauw

Amanda Balk opgelucht: ‘Vegas en haar vader vliegen elkaar weer in armen’

12 februari DJ Afrojack en zijn dochtertje Vegas (8) gaan elkaar morgen voor het eerst in maanden weer ontmoeten. Dat zegt Amanda Balk, de moeder van het meisje. Ze spreekt van een ‘goede afloop’, maar lijkt na het moddergooien in de media niet de naam van de dj in de mond te willen nemen.