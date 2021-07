Tien tv-momenten om nooit te vergeten van een onvergetelijke man

1. Make up your mind, 15 mei 2021, Peter als dragqueen

Make Up Your Mind, de avondvullende dragqueenshow die Carlo Boszhard en zijn partner Herald Adolfs eenmalig mogen maken op RTL 4, is met de deelname van Barry Atsma en Jim Bakkum al meer dan geslaagd. Maar dan moet het toetje nog komen. Überhetero Peter R. de Vries heeft zich onder de naam Miss Emmy Beautycase in een glitterjurk gehesen en maakt een grandioze entree. Ondanks de dikke laag lippenstift klinkt zijn karakteristieke ‘goedenavond’ als vanouds. De show is mede door zijn bijrol een daverend succes, een vervolg zit in de pijplijn.