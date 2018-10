Tien jaar Spotify: Shape of You van Ed Sheeran meest gestreamd

Meest gestreamde liedjes per jaar sinds de lancering

2008: The Killers - ‘Human’

2009: The Black Eyed Peas - ‘I Gotta Feeling’

2010: Eminem, Rihanna - ‘Love The Way You Lie’

2011: Don Omar & Lucenzo - ‘Danza Kuduro’

2012: Gotye featuring Kimbra - ‘Somebody That I Used to Know’

2013: Macklemore & Ryan Lewis, Ray Dalton - ‘Can’t Hold Us’

2014: Pharrell Williams - ‘Happy’

2015: Major Lazer & DJ Snake, Mø - ‘Lean On’

2016: Drake, Wizkid & Kyla - ‘One Dance’

2017: Ed Sheeran - ‘Shape of You’