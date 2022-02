Tien jaar na ongeluk prins Friso: ‘Ze leven door, zo goed en zo kwaad als het gaat’

Michael Manhart vraagt: heb je de knallen gehoord? De explosies? De krasse tachtiger, manager van het skigebied rond het Oostenrijkse Lech, neemt tevreden een diepe trek van zijn sigaar. Hij geniet van het moment dat zijn toehoorder aan zijn lippen hangt; laat maar even bungelen, die Nederlander. Als hij alle tijd heeft genomen om de rook uit te blazen, vervolgt hij: ,,Nu er zo veel sneeuw gevallen is de laatste dagen, laten we overal springstof ontploffen, om gecontroleerd lawines te veroorzaken op de gevaarlijkste plekken. Per winter gebruiken we zo’n 50 ton. Dat is mijn uitvinding.’’