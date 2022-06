Tien dingen die je nog niet wist van Paul McCartney: componist kon geen noot lezen

1. Single voor pa

De naam Country Hams zegt u waarschijnlijk niets. Het was de schuilnaam waaronder Paul McCartney samen met onder anderen gitarist Chet Atkins in Nashville een instrumentaal liedje van zijn vader opnam: Walking in the park with Eloise. Vader Jim McCartney, bedreven op trompet en piano, had vroeger de Jim Mac’s Jazz Band. McCartney senior was geroerd toen het lied in 1974 uitkwam, maar vond de vernoeming als componist te veel eer. ,,Zoon, ik heb dit niet gecomponeerd, ik heb het gewoon bedacht.”