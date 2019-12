Tien Australische songfestivalkandidaten strijden in liveshow om ticket naar Rotterdam

In de vijf voorgaande jaren presteerde Australië bijzonder goed met vier keer een eindklassering in de top 10. De beste prestatie was in 2016 toen Dami Im tweede werd achter de Oekraïense Jamala. Eerder dit jaar werd Kate Miller-Heidke negende met haar 'vliegende' opera-act.

Songfestivalfeest Ziggo Dome

Afgelopen weekend konden de songfestivalfans vast warm lopen voor het liedjesfestijn. Tijdens Het Grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome stond een aantal oud-winnaars op het podium, onder wie Loreen (Euphoria), Sandra Kim (J’aime la Vie) en onze eigen Lenny Kuhr (Troubadour). Ook Edsilia Rombley, zelf deelnemer in 1999 met Hemel en Aarde en in 2007 met On Top of the World, mocht die avond vast warm lopen. Zij vormt in mei samen met Jan Smit en Chantal Janzen het presentatieteam dat het muziekspektakel aan elkaar mag praten.