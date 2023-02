Tickets concerten Beyoncé in Amsterdam 'zo goed als’ uitverkocht

De tickets voor de twee concerten die Beyoncé in juni van dit jaar in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam geeft, zijn zo goed als uitverkocht. Dat laat een woordvoerster van concertorganisator MOJO dinsdag desgevraagd weten aan het ANP. Dinsdagochtend stonden tienduizenden mensen in een digitale wachtrij om een kaartje te bemachtigen.

De 41-jarige zangeres staat op zaterdag 17 juni en zondag 18 juni in Amsterdam. Op dit moment zijn er volgens MOJO geen of weinig tickets beschikbaar. ,,Maar er komen meestal gedurende de dag nog enkele tickets vrij.” Een woordvoerster van Ticketmaster, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kaartverkoop van de concerten, liet weten dat de verkoop vlotjes en zonder problemen verloopt.

Lof

De 41-jarige zangeres kondigde vorige week op Instagram haar Renaissance World Tour aan, die in Stockholm wordt afgetrapt. Ze doet daarnaast ook Duitsland, Canada, Polen, België en Amerika aan.

De tour staat in het teken van haar zevende album Renaissance, dat op 29 juli 2022 verscheen. Voor het album ontving de zangeres veel lof. De plaat kwam wereldwijd op één in veel lijstjes met beste albums van 2022.

Beyoncé trad in juni 2018 voor het laatst op in Nederland. Ze gaf toen een concert met haar man Jay-Z, dat in het teken stond van hun On The Run Tour.

Grammy’s

Afgelopen zondag nam Beyoncé maar liefst vier Grammy’s in ontvangst. Daarmee was ze niet alleen de grootste winnaar van de avond, maar aller tijden. De zangeres heeft in totaal 32 van de prestigieuze muziekprijzen gewonnen, meer dan wie ook.

Na de winst bedankte ze na haar ouders, haar man Jay-Z en haar kinderen ook de ‘queer-gemeenschap’ voor het ‘uitvinden van het genre’. Beyoncé reageerde geëmotioneerd op haar record. ,,Ik probeer deze avond maar over me heen te laten komen’’, zei ze tegen het luid juichende publiek.

