Thylane (17) was al ‘mooiste ter wereld’ op haar zesde, nu is ze het opnieuw

Noorse koning wil meer vriende­lijk­heid

31 december De Noorse koning Harald heeft in zijn vanavond uitgezonden nieuwjaarstoespraak gepleit voor betere omgangsvormen en meer vriendelijkheid in het komende jaar. De koning sprak zoals gebruikelijk zijn rede uit gekleed in een smoking, en staand in een zaal van het koninklijk paleis in Oslo.