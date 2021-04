Thomas Vinterberg eert overleden dochter in dankwoord: ‘Deze is voor jou’

De Deense regisseur Thomas Vinterberg sprak in het dankwoord voor zijn Oscar voor de film Druk over zijn overleden dochter. Aida overleed toen de regisseur net vier dagen aan het draaien was bij een auto-ongeluk.

,,We missen haar en ik hou van haar”, zei de regisseur geëmotioneerd. ,,We hebben deze film voor haar gemaakt. Het is een monument voor haar.” Vinterberg noemde het een wonder dat hij een Oscar heeft gewonnen. ,,Jij was een onderdeel van dit wonder. Misschien heb je ergens aan een paar touwtjes getrokken. Maar deze is voor jou.”

In de persruimte vertelde Vinterberg na zijn winst dat de tragedie rond zijn dochter de cast en crew dichter bij elkaar heeft gebracht tijdens het maken van de film. Hij legde uit dat Druk voor hem ‘gaat over echt leven, in plaats van alleen bestaan.’

Druk werd mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi Films. De film, die in de VS uitkwam als Another Round, was bij de bookmakers al favoriet. Druk vertelt over vier docenten, gespeeld door onder anderen Mads Mikkelsen, die bij wijze van experiment voortaan met alcohol op voor de klas gaan staan.

De film is later dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien. De Deense inzending versloeg onder meer het Srebrenica-drama Quo vadis, Aida? dat meedeed voor Bosnië.