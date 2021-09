Thomas van der Vlugt is de nieuwe Bachelor

Bom barst in reünie The Bachelor: Tony zoende met andere vrijgezel­le dame

9 september Het was de vraag die kijkers van The Bachelor de afgelopen weken in de ban hield: zou de relatie van Tony Junior en Julia ook overleven ná de show? Nee dus, zo blijkt uit de reünie-aflevering van het datingprogramma, waarin Tony het vuur aan de schenen werd gelegd door de andere vrijgezelle dames. ,,We hebben gezoend”, onthulde Maxime zelfs.