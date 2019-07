Thomas Dekker, voor deze site in de Tour: Aan mij mag je alles vragen

Het openingsweekeinde van de Tour de France was, om Ivo Niehe te citeren, in Nederlands opzicht ‘unaniem, een belachelijk groot succes’. Verrassend geel voor Mike Teunissen op zaterdag, de victorie voor zijn team Jumbo-Visma een dag later in de ploegentijdrit.



Thomas Dekker, oud-renner en tegenwoordig analist bij In Het Wiel - de Tour-programma’s op deze site - stond erbij in Brussel, keek ernaar en... genoot.



,,Ik zit nu in een fase van mijn leven waarop het niet meer pijnlijk is dat ik zelf niet meer fiets’’, merkt Dekker op langs de kant van het Tour-traject in de Champagnestreek, strijdtoneel van de derde etappe. Voor In Het Wiel is Dekker terug in de grootste wielerwedstrijd ter wereld, die hij opvallend genoeg slechts één keer reed; in 2007, de editie die beheerst werd door zijn Rabobank-ploeggenoot Michael Rasmussen.