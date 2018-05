Thomas Acda: 'Fit blijven onderdeel van werk'

Coke

Het zware tourschema van Acda en de Munnik eiste destijds zijn tol. ,,Ik weet nog dat ik de auto instapte en we moesten naar Delfzijl of Stadskanaal. Iets heel ver weg. Alleen, ik wist niet waar we heen gingen. Ik keek naar Paul en zeg 'ik heb geen idee waar we heen gaan'. Hij zegt 'ik ook eigenlijk niet'. Toen hebben we heel lang nagedacht en toen zei ik 'dit is niet goed hoor, volgens mij'. En dan voel je echt ineens alles in je lijf. Toen hebben we het impresariaat gebeld en gezegd: we houden ermee op, we spelen alleen vanavond nog. Ik zei tegen Paul: Nu snap ik waarom mensen aan de coke gaan want waar moeten we in godsnaam de energie vandaan halen? Toen hebben we geloof ik een maand afgezegd. Toen heb ik ook weken op bed gelegen."