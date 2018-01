Theu Boermans maakt serie over Westerbork

Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen gaan vertolken. Het scenario is van Peer Wittenbols, die eerder de bioscoopfilms Onder het hart en Oude Liefde schreef. Het wordt het eerste televisieproject van Boermans sinds het veelgeprezen De Prooi, over de val van de ABN-AMRO. Boermans hoopte de afgelopen jaren een speelfilm te maken van het toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel van Vondel, maar dit plan strandde.

De serie moet in 2019 op televisie te zien zijn. Het project is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Zo controleerde het Herinneringscentrum onder meer of het script historisch gezien correct was. De uitbreng van de serie gaat gepaard met een speciale expositie over de revue in het kamp en de uitgave van een boek over dit onderwerp.