Therapeut Depp en Heard spreekt over 'wederzijdse mishandeling’

Therapeut Laurel Avis Anderson had in 2015 enkele sessies met de acteur en actrice, die tot en met 2017 getrouwd waren. Volgens haar waren de ontmoetingen stormachtig en wilden ze allebei meerdere keren weglopen. Anderson zei in de rechtbank dat Heard had verteld dat Depp gewelddadig was en dat hij dat nooit tegenover andere exen was geweest. ,,Ik dacht dat hij zichzelf goed in bedwang kon houden, maar dat mevrouw Heard iets bij hem triggerde. Er was in mijn ogen sprake van wederzijdse mishandeling.”

Vrouwenmishandelaar

Vorig jaar troffen de exen elkaar ook al in de rechtbank in Londen. Depp verloor toen een zaak tegen de Britse tabloid The Sun over een artikel waarin hij een ‘vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van smaad omdat hij vond dat onvoldoende was bewezen dat de acteur zijn ex niet had mishandeld. Heard was als getuige voor The Sun aangevoerd.