Thekla Reuten in Netflix-serie Warrior Nun

Rebel Wilson traint zich suf en valt 18 kilo af

Hoewel 2020 voor veel mensen niet bepaald een leuk jaar is, vanwege het coronavirus, heeft Rebel Wilson deze periode juist aangegrepen om zichzelf opnieuw uit te vinden. En dat heeft geresulteerd in een gewichtsafname van maar liefst 18 kilo. Dit meldt The Daily Mail.