Thekla Reuten iedere week getest: Na negatieve uitslag knuffel ik m’n moeder uitgebreid

Maria Mena was in de ban van een getrouwde man: ‘Ik schaamde me’

22 oktober Vijf jaar was zangeres Maria Mena (34) in de ban van een getrouwde man. Liedjes componeren kon ze niet meer, dacht ze. Totdat de Noorse de moed vond zich van hem los te maken en er een heel album over schreef. ,,Ik schaamde me.’’