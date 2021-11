Theaters, bioscopen en BN’ers woest om OMT-advies: ‘De braafste jongetjes van de klas worden afgestraft’

,,Onze grens is nu echt bereikt. De maatregelen raken constant dezelfde groep ondernemers. Het zou de financiële nekslag zijn voor de niet-gesubsidieerde producenten, maar ook voor de acteurs en crew. Het gaat over producenten en ondernemers die al anderhalf jaar nauwelijks inkomsten hebben gegenereerd en desondanks grote financiële risico’s hebben genomen door deze zomer te investeren in nieuwe producties, zonder dat er waarschuwingen waren dat er opnieuw zulke rigoureuze beperkingen aan zaten te komen”, zegt directeur Dian Hoelscher van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) naar aanleiding van het vandaag uitgelekte OMT-advies.

Wat haar steekt aan het OMT-advies is dat de werking van het coronatoegangsbewijs ondermijnd wordt. ,,Het is aantoonbaar veilig gebleken om naar het theater te gaan, toepassing van het coronatoegangsbewijs gebeurt juist in de theaters op grote schaal en zorgvuldig”, zegt Hoelscher. ,,Het is duidelijk dat deze adviezen worden gegeven door mensen die geen volledig beeld hebben hoe de culturele sector is georganiseerd.”

Pijlen op verkeerde doel

Ook directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) meent dat het OMT met dit advies de pijlen op het verkeerde doel richt. ,,Uit cijfers blijkt dat besmettingen vooral in familiaire kring en in horeca plaatsvinden. Niet in poppodia of bij evenementen”, zegt Schans in een reactie. ,,Het staat als een paal boven water dat de toename in besmettingen niet wordt veroorzaakt door bij de VNPF aangesloten organisaties. De concerten en evenementen worden professioneel georganiseerd en het coronatoegangsbewijs wordt overal strikt gecontroleerd.” Schans spreekt daarom van ‘symboolpolitiek’.

Een ander probleem dat zich bij een nieuwe lockdown kan gaan voordoen is dat de waarde van een toegangskaart afneemt. ,,Door concerten steeds maar weer uit te stellen wordt het kopen van een kaartje onderhand een valse belofte”, zegt Schans. De VNPF merkt ook dat het verschuiven van concerten er steeds vaker toe leidt dat mensen niet op komen dagen. ,,In een sector waar de ticketopbrengst over het algemeen naar de artiest gaat en de overige publieksinkomsten (o.a. horeca) voor de organisator zijn, is dat zeer bedreigend.”

Nieuwe maatregelen om besmettingen tegen te gaan moeten doeltreffend en passend zijn, vindt de VNPF. De vereniging pleit daarom voor ‘gerichte, intelligente maatregelen in specifieke regio’s en bij doelgroepen waar aantoonbaar veel besmettingen zijn’.

Goed gedrag

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters geeft aan ‘met verbazing kennis te hebben genomen’ van het OMT-advies. ,,De bioscoopsector is één van de weinige sectoren die de QR-check vanaf het begin keurig op orde had én actief controleert. Bovendien hebben de bioscopen met moeite extra personeel aan moeten nemen en extra kosten gemaakt voor deze controle. Minister Grapperhaus noemde bioscopen onlangs nog als het voorbeeld waar de Corona-check app goed was ingeregeld.’’ Ook vindt de NVBF dat ‘goed gedrag niet moet worden gestraft’. ,,Voor de invoering van de QR-code heeft de bioscoopbranche fors gepleit voor het behoud van de anderhalve meter in de bioscopen. Dit is verworpen, waarna bioscopen een belangrijke rol hebben gespeeld in de acceptatie en doorvoering van de QR-code.’’

Diverse BN’ers zijn van mening dat het probleem niet bij de bioscopen en theaters ligt. Acteur en regisseur Diederik Ebbinge zegt dat theaters zich vanaf het begin aan alles hebben gehouden wat van hen werd gevraagd. De opmerking dat theaters dicht moeten, noemt hij ‘een totale farce’. Schrijver Özcan Akyol noemt daarnaast ook bibliotheken en voetbalstadions als plekken waar de coronapas goed wordt gecontroleerd. “Het zou echt helemaal nergens op slaan om deze sectoren te pakken”, aldus Akyol. Cabaretière Sanne Wallis de Vries wijst op berichten van artiesten en bezoekers die beamen dat er nergens zo consequent wordt gecontroleerd als in de theaters. ‘Luistert IEMAND daarnaar?’

Volgens presentator Cornald Maas waren de theaters ‘het braafste jongetje van de klas’, daaraan toevoegend dat hij het totaal heeft gehad met het OMT ‘dat elke keer voor z’n beurt spreekt en alleen het belang van de zorg weegt’. Programmamaker Splinter Chabot vraagt zich af of het OMT iets tegen tegen de kunst- en cultuursector heeft. ‘Een soort van persoonlijke vendetta...’

