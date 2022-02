Theaterproducenten vinden dat steunpakket te vroeg stopt: ‘Komende tijd nog volop verlies’

Rotterdams Philharmo­nisch Orkest schort samenwer­king met dirigent Gergiev op

Als de Russische topdirigent Valéry Gergiev geen afstand neemt van het handelen van de Russische president Poetin, dan is hij niet meer welkom in Rotterdam. Dat meldt het Rotterdams Philharmonisch Orkest in een verklaring. Gergiev geldt als een bewonderaar van de Russische president, die gisteren besloot tot de inval in Oekraïne.

15:32