Theater-startup maakt nieuwe musical Before After

Barry Atsma scoort rol in grote histori­sche serie voor Amerikaan­se zender

7:39 Barry Atsma heeft een flinke rol te pakken in een nieuwe historische serie die de Amerikaanse zender Starz produceert. The Serpent Queen vertelt over het leven van Catharina de’ Medici, een telg uit een van de meest invloedrijkste Europese families in de Renaissance.