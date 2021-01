The Weeknd steekt 5 miljoen euro in eigen optreden bij Super Bowl

Hollywood rouwt om overleden Os­car-winnares Cloris Leachman (94)

28 januari Hollywood rouwt om Cloris Leachman. De Amerikaanse actrice overleed dinsdag op 94-jarige leeftijd. Haar manager Juliet Green heeft het overlijden tegenover diverse Amerikaanse media bevestigd. Leachman was jarenlang actief in films, op televisie en in het theater. De actrice stierf een natuurlijke dood in haar huis in Californië, in bijzijn van haar dochter Dinah.