The Wanted-ster Tom Parker (33) overleden

‘Met ontzettend veel verdriet delen we mee dat Tom eerder vandaag vredig gestorven is met al zijn familie aan zijn zijde’, schrijft Kelsey op Instagram. ‘Onze harten zijn gebroken, Tom was het centrum van onze wereld en we kunnen ons geen leven voorstellen zonder zijn aanstekelijke glimlach en energieke aanwezigheid.’

The Wanted scoorde sinds de oprichting in 2009 meerdere grote hits, waaronder Glad you came, Chasing the sun en Walks like Rihanna. De groep nam in 2014 een pauze en kwam vorig jaar weer samen.