The Voice Senior-finalist Steve Yocum (69) overleden

Met zijn deelname aan The Voice Senior wist Steve Yocum vorig jaar vele harten te veroveren. Nadat hij twee zinnen van You've got a friend had gezongen, waren de stoelen van Marco Borsato en Frans Bauer al gedraaid. In het team van Borsato reikte hij tot de finale, maar daarin moet hij zijn meerdere erkennen in Ruud Hermans.



Steve was een Amerikaanse jazzmuzikant en trad jarenlang op in de jazzstad New Orleans. De liefde zorgde ervoor hij naar Nederland verhuisde.