The Voice of Holland best bekeken programma van de dag

Maestro ‘Zwaaien met je vuisten of stokje, dat is iets anders’

9:01 Tussen Patricia Paay, Waldemar Torenstra en Hadewych Minis is Remy Bonjasky (41) morgenavond een van de opvallendste ‘dirigenten’ van Maestro, dat aan een nieuw seizoen begint. De kickbokser staat morgen namelijk óók weer in de ring voor een gevecht. Bonjasky over de parallellen tussen boksen en dirigeren.