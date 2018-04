The Voice Kids blijft kijkcijferhit, maar noteert minst bekeken finale ooit

Natalie Portman weigert prijs en Israël is woest

9:50 In Israël is boos gereageerd op het feit dat de Amerikaans-Israëlische actrice Natalie Portmanweigert om de uitreiking van de Genesis Prize bij te wonen. De Oscar-winnares wil de aan haar toebedeelde prijs niet in ontvangst nemen uit protest tegen het anti-Palestijnse beleid van premier Benjamin Netanyahu.