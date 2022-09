The Streamers ook in Olympisch Stadion als livestream; Flemming en Jacqueline Govaert als gasten

Wie geen kaartje heeft kunnen krijgen voor een van de optredens van the Streamers in het Olympisch Stadion in Amsterdam, kan gerust zijn. Net als bij de eerdere shows komt er een gratis livestream. De show van zaterdag 17 september wordt in de huiskamers gebracht.

De vaste groep artiesten die The Streamers vormen krijgt volgende week vrijdag, zaterdag en zondag gezelschap van gasten Flemming en Jacqueline Govaert. Flemming (26) heeft de hits Amsterdam, Zij wil mij en Automatisch achter zijn naam en was met kerst ook al gast van The Streamers. Govaert (40) is de frontvrouw van Krezip, de band die momenteel met Danny Vera de hit Make it a memory heeft.

Livepubliek

Het vijfde optreden van de band die in coronatijd werd geformeerd onder aanvoering van Guus Meeuwis en Kraantje Pappie is voor het eerst in aanwezigheid van livepubliek. Het Olympisch Stadion in Amsterdam is drie dagen uitverkocht. Het middelste concert wordt ook in de huiskamers gebracht via een livestream, voorafgegaan door een anderhalf uur lange documentaire over The Streamers. Mensen kunnen vanaf vandaag een gratis kaartje halen. Zoals gebruikelijk is er een fooienpot, de opbrengst wordt gebruikt om de kosten van de livestream te dekken en om een muziekstudio te bouwen in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam.

,,Voor ons was het goed nieuws toen we geen livestreams meer hoefden te doen en weer echt op een podium konden staan’’, zegt Kraantje Pappie, ,,maar we waren er inmiddels wel achter hoeveel mensen het leuk vonden om naar The Streamers te kijken. En krachten bundelen is altijd een goed idee. Het voelt voor ons alsof we er een tweede carrière naast hebben. Het is veel te leuk om er niets meer mee te doen. Nu gaan we kijken hoe het werkt met publiek, maar persoonlijk ben ik daar allerminst bang voor.’’

Volledig scherm Kraantje Pappie in het Olympisch Stadion © Brunopress

