The Streamers groot succes: 1 miljoen kijkers, fans smeken Maan en Nick duet uit te brengen

Koninklijk theater Carré was gisteren omgebouwd tot een gezellige kroeg met stamgasten als Guus Meeuwis, Nick & Simon, Acda en De Munnik, Davina Michelle, Typhoon en nog vele anderen. Achter de bar stond Paul de Leeuw die af en toe ook een stukje meezong en als manager liep Frank Lammers in zijn Undercover-Ferry outfit tussen de artiesten door. Ondertussen vlogen de hits de kijkers van de livestream om de oren. Zeker doordat Bilal Wahib als gastartiest aanwezig was en op dit moment hoge ogen gooit met zijn nummer 501. Ook zijn collega Snelle rijgt de hits aan elkaar.



Hoewel de stream moeizaam op gang kwam - het voorprogramma liep in de soep door technisch malheur - werd de show een groot succes. De technici hadden enkele minuten voor aanvang van het echte concert het voor elkaar gekregen om alle problemen op orde te krijgen en daardoor konden volgens de organisatie meer dan één miljoen mensen meegenieten.



Iemand grapt op twitter: ‘Breaking news! Het demissionaire kabinet heeft in speciale vergadering met OMT zojuist besloten om, in het belang van noodzakelijke vrolijkheid, iedere zaterdag the streamers live uit te zenden.’ Of dat het geval gaat zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Maar aan het einde van het concert hintten The Streamers er in ieder geval op een vervolg met de tekst ‘To be continued’.