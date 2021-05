The Sons of Sam: A Decent into Darkness is kijkvoer voor liefhebbers van true crime

Seriemoordenaars spreken, gezien het overweldigende aantal boeken, dramaseries, speelfilms en documentaires dat blijft opduiken, nog steeds veel mensen tot de verbeelding. Maar soms kan die fascinatie leiden tot een gevaarlijke obsessie. Dat blijkt uit de vierdelige documentaireserie The Sons of Sam: A Decent into Darkness waarin een journalist, zeg maar de Amerikaanse versie van Peter R. de Vries, zich op een maniakale manier vastbijt in een zaak rond de seriemoordenaar David Berkowitz die in de jaren zeventig in New York zes willekeurige slachtoffers doodschoot, meestal stelletjes in hun auto. Zijn daden hebben diverse filmmakers geïnspireerd, onder wie Spike Lee.