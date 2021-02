The Offspring komt na bijna tien jaar met nieuw album

Video Jopie Parlevliet komt met vaccinatie­lied

11:23 Richard Groenendijk is opnieuw in de huid gekropen van zijn alter ego Jopie Parlevliet. Als de Rotterdamse diva heeft de cabaretier vandaag het nieuwe carnavalsnummer Spuitje d’r in, spuitje d’r uit!, over de coronavaccinatie, uitgebracht.