The Mousetrap met deels nieuwe cast terug in Nederlandse theaters

,,We zijn ontzettend trots dat we deze bijzondere voorstelling dit seizoen aan nog veel meer mensen kunnen laten zien, en met een deels aangepaste maar net zo sterke cast als vorig seizoen”, zegt producent Rick Engelkes. Naast Willeke van Ammelrooy, Frederik Brom en Wilbert Gieske zijn andere rollen voor Roos van Erkel, Chris Tates, Danny Westerweel, Levi Vos en Guusje te Pas. De voorstelling is geregisseerd door Jasper Verheugd.

The Mousetrap ging op 25 november 1952 in première en is gebaseerd op het door Agatha Christie geschreven hoorspel Three Blind Mice. Het spannende stuk over een moord bij een pension waar alle gasten zijn ingesneeuwd wordt na al die jaren nog altijd opgevoerd in theaters over de hele wereld.