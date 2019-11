The Morning Show: #MeToo aan het ontbijt

RecensieSteeds meer actrices nemen in Hollywood het heft in handen door zelf films en televisieseries te produceren. De voordelen zijn legio: zeggenschap over de onderwerpen en thematiek, verzekerd van mooie rollen en de beloning zal ook aanmerkelijk beter zijn.

De Amerikaanse actrice Reese Whitherspoon is in dit opzicht het meest actief. Nadat zij eerst met Nicole Kidman de bejubelde televisieserie Big Little Lies produceerde, heeft zij nu hetzelfde gedaan met Jennifer Aniston voor de nieuwe streamingzender Apple TV+. Beiden spelen dan ook de hoofdrollen in de betreffende reeks, The Morning Show.

De serie speelt zich af op de burelen van een Amerikaans televisiestation waar de betrokken hoofdpersonages meewerken aan een ontbijtshow. De serie begint tamelijk hysterisch en hectisch als blijkt dat de mannelijke ervaren presentator Mitch Kessler (Steve Carell) van #MeToo wordt beticht en met onmiddellijke ingang het veld moet ruimen. Zijn vrouwelijke copresentator Alex Levy (Jennifer Aniston) blijft geschokt achter en moet voor de camera puin ruimen. ,,Het voelt alsof we een lid van onze familie hebben verloren’’, luidt de strekking van haar live uitgezonden verklaring.

Het #MeToo-thema klinkt een beetje achterhaald. Maar het is gelukkig maar één van de speerpunten van The Morning Show. Veel meer intrigerend wordt de strijd om de ontstane vacature. Een opgewonden standje uit de provincie – de televisiereporter Bradley (een rol van Reese Whitherspoon) - lijkt de voornaamste kandidate om de plaats in te nemen. Haar faam is vooral gebaseerd op een YouTube-filmpje waarbij de verslaggeefster een demonstrant die haar cameraman heeft aangevallen flink de waarheid vertelt en bijna naar de keel vliegt.

De eerste aflevering van The Morning Show bulkt van de overdreven emotie. De ontslagen Mitch slaat uit frustratie thuis een flatscreen aan flarden en zijn vrouw neemt meteen de beslissing om hem te verlaten.

Voor Jennifer Aniston, die overtuigt in haar rol, is The Morning Show bijna net zo belangrijk als voor Apple die naar verluidt 150 miljoen dollar per seizoen in deze productie pompte. Producenten wilden tot nu toe vooral gebruik maken van haar imago als de springerige Rachel uit Friends. Pogingen van Aniston om zich wat zwaardere, maar dramatische rollen toe te eigenen, mislukten. Maar nu kan zij met haar productiebedrijf zelf beslissen.