The Lion King-ster naar New York: 'Als ik Beyoncé ontmoet val ik keihard flauw'

Is je koffer al gepakt voor dit eervolle tripje?

,,Bijna. Het is nog een heel gedoe om het met al die jurken, accessoires en make-upspulletjes onder de 20 kilo te houden. Ik neem - typisch vrouwendingetje - veel verschillende outfits mee: feestelijk en casual. Niet alleen voor die galavoorstelling zondag op Broadway, ik blijf er een paar dagen om te vloggen. Bijna alles wat ik daar meemaak, wordt gefilmd, en het resultaat is te zien op deze site.''



Wat staat je daar allemaal te wachten?

,,Het meeste weet ik officieel nog niet. Spannend! Wel is al duidelijk dat de zaal van het Minskoff Theater propvol zal zitten met mensen die de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij de musical. Acteurs, actrices, poppenmakers, regisseurs, producenten en ga zo maar door. En ik mag daar tussen zitten. Supergaaf natuurlijk. We krijgen ook de Amerikaanse The Lion King te zien.''



Nog meer op het programma?

,,Zeker! We krijgen een backstagerondleiding. Het lijkt me fantastisch om achter de schermen van die megaproductie rond te lopen. Natuurlijk weet ik al globaal wat ik er zal aantreffen, omdat ik tussen 2004 en 2005 de kleine Nala in het Circustheater speelde en momenteel de volwassen leeuwin in de nieuwe Nederlandse productie van Stage Entertainment. Maar hoe dan ook moet het in dat theater in 'Ahmehricah' magisch zijn.''